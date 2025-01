Am Montag, 13.01.2025, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in Altenkirchen, Lindenweg, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken rückwärts gegen die Heckstoßstange eines abgestellten Pkw VW Touran. Dieser wurde hierbei beschädigt. Nach der Kollision stieg der Unfallverursacher zunächst aus und schaute sich das beschädigte Fahrzeug an. Anschließend begab er sich wieder in seinen eigenen Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



