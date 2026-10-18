Raubach, L267
Verkehrsunfallflucht zwischen Raubach und Wienau
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 17.10.2026 gegen 11:25 Uhr kam es auf der L267 zwischen Raubach und Wienau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein blauer Kleinwagen fuhr aus Richtung Wienau kommend in Fahrtrichtung Raubach. In einer Rechtskurve verstieß der Fahrzeugführer gegen das Rechtsfahrgebot und kam auf die Gegenspur. Das entgegenkommende Fahrzeug musste ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem blauen Kleinwagen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Tel. 02634/9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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