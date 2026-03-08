Verkehrsunfallflucht zwischen Hamm (Sieg) und Waldschwimmbad Thalhausermühle

Am 08.03.2026 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße K 50. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei sucht nach möglichen Unfallzeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können.



