Am 08.03.2026 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße K 50.
An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt.
Die Polizei sucht nach möglichen Unfallzeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können.
Verkehrsunfallflucht zwischen Hamm (Sieg) und Waldschwimmbad Thalhausermühle
