Hamm
Verkehrsunfallflucht zwischen Hamm (Sieg) und Waldschwimmbad Thalhausermühle

Symbolbild

dpa

Am 08.03.2026 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße K 50. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt.

Hamm (Sieg) (ots) –

Am 08.03.2026 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße K 50.
An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt.
Die Polizei sucht nach möglichen Unfallzeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren