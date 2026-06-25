Hamm
Verkehrsunfallflucht zwischen Breitscheid und Hamm (Sieg)
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 25.06.2026 gegen 19:45 Uhr kam es auf der K50, Höhe des Waldschwimmbad Thalhausen, zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein schwarzer BMW X5 aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen die K50 von Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Hamm (Sieg). Nach dem Passieren der dortigen Senke überholt der BMW einen bislang ebenfalls unbekannten Rollerfahrer. Im Rahmen des Überholvorgangs befand sich der BMW auf der Gegenfahrbahn. Ein aus der Gegenrichtung kommender PKW musste, um eine Kollision zu vermeiden, über den Bordstein auf den Gehweg ausweichen, wodurch der PKW beschädigt wurde.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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