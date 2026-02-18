Altenkirchen
Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Dienstag, 17.02.2026, gegen 11.45 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in Altenkirchen, Zum Weyerdamm, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten Pkw Hyundai. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen silbernen Pkw Opel mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) handeln. Die Polizei Altenkirchen bittet um weitere Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

