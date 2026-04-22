Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht





Ein auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 2 ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde im Bereich des Fahrzeughecks durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein blaues Fahrzeug handeln. Dieser Hinweis ist jedoch bislang nicht gesichert.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei Linz/Rhein unter 02644-9430 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





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