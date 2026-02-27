Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Die 17-jährige Motorradfahrerin befuhr die Andernacher Straße in Richtung der Eishalle, als ihr an der zuvor genannten Einmündung die Vorfahrt durch einen PKW genommen wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Motorradfahrerin nach links aus und kollidierte dabei mit dem neben ihr fahrenden PKW, woraufhin sie zu Fall kam. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: VW Golf neueren Baujahres, Farbe silber oder grau, Kennzeichen beginnend mit NR, weiteres unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-0

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell