Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hierbei musste ein PKW einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden PKW in den Straßengraben ausweichen. Hierdurch wurde das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Zu einer direkten Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegenkommende PKW (vermutlich ein dunkler Audi) entfernte sich von der Unfallstelle.

Unmittelbar nach dem Unfall kam ein Fahrradfahrer an der Unfallstelle vorbei. Dieser könnte den Unfall beobachtet haben und wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Sonstige mögliche Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



