Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren einen weißen PKW VW, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.
Zeugen, die zum genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9460
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Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesuch
Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren einen weißen PKW VW, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.