Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesuch

Am Samstag, den 14.11.2026 kam es in der Zeit von 15:00 - 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes am Konrad-Adenauer-Parkplatz in Altenkirchen.

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren einen weißen PKW VW, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Zeugen, die zum genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



Rückfragen bitte an:



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57610 Altenkirchen



Tel. 02681-9460

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