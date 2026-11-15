Altenkirchen
Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesuch
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am Samstag, den 14.11.2026 kam es in der Zeit von 15:00 - 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes am Konrad-Adenauer-Parkplatz in Altenkirchen.

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren einen weißen PKW VW, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die zum genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel. 02681-9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren