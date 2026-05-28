Neuwied
Verkehrsunfallflucht unter der Rheinbrücke – Zeugensuche
Symbolbild
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dpa

Am Donnerstag, dem 28.05.2026, kam es auf dem Parkplatz unter der Rheinbrücke in der Nähe des Rheintalwegs zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Im Zeitraum zwischen 13:35 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein dort abgestellter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug massiv im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass auch das flüchtige Fahrzeug bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Neuwied bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02631 8780 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
PHK L. Schaab
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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