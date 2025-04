Verkehrsunfallflucht und Gefährdung durch Fahrer eines schwarzen Pkw

Am 22.04.2025 ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 18:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B 8 im Bereich der Ortslage Rettersen.

Der Verursacher des Unfalls beging Unfallflucht. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Pkw VW Arteon mit dem Teilkennzeichen NR.

Im weiteren Verlauf erhielt die Polizei Altenkirchen Kenntnis über eine durch den Fahrer des Unfallverursacherfahrzeuges ebenfalls begangene Verkehrsgefährdung.

Der schwarze VW Arteon befuhr die B 8 zunächst im Bereich der Ortslage Rettersen und hat seine Fahrt in Hasselbach über die Mehrbachstraße fortgesetzt. Wer kann sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrer des Unfallverursacherfahrzeuges geben? Diese sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



