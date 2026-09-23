Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, er fuhr Richtung Obersteinebach davon.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 – 9520
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Verkehrsunfallflucht – Spiegelunfall
Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, er fuhr Richtung Obersteinebach davon.