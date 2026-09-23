Obersteinebach
Verkehrsunfallflucht – Spiegelunfall
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 23.09.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der K 1 zwischen Obersteinebach und Niedersteinebach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei PKW.

Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, er fuhr Richtung Obersteinebach davon.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 – 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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