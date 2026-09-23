Verkehrsunfallflucht – Spiegelunfall

Am 23.09.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der K 1 zwischen Obersteinebach und Niedersteinebach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei PKW.

Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, er fuhr Richtung Obersteinebach davon.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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56587 Straßenhaus



Telefon: 02634 – 9520





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