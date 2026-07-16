Buchholz
Verkehrsunfallflucht - Spiegelkollision
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 16.07.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B8 zwischen den Ortschaften Kircheib und Uckerath zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei wurde zumindest der Außenspiegel des PKW, welcher in Fahrtrichtung Uckerath fuhr, beschädigt. Der andere PKW, es könnte sich um einen weißen VW Golf oder Polo gehandelt haben, setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 - 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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