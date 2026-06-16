Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt

Der Unfallverursacher befuhr mit einem Lkw die L272 aus Windhagen kommend in Fahrtrichtung Asbach. Der Fahrer des Lkw geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Busses. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise insbesondere zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Der Unfallverursacher befuhr mit einem Lkw die L272 aus Windhagen kommend in Fahrtrichtung Asbach. Der Fahrer des Lkw geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Busses. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.