Asbach
Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 20.04.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Asbach Schöneberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der Unfallverursacher befuhr mit einem orangefarbenen Lkw die L272 aus Asbach kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Lkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise insbesondere zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren