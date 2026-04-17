Hümmerich
Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 17.04.2026 gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L270 auf Höhe der Gemarkung Hümmerich.

Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW die L270 in Richtung Neustadt (Wied). In einer Kurve kam es zum Kontakt mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum Unfallfahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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