Unkel
Verkehrsunfallflucht nach Betriebsmittelverlust
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich in Unkel auf der L252 zwischen Bruchhausen und Unkel ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein PKW die L252 und geriet aufgrund einer großflächigen Betriebsmittelspur ins Schleudern. In der Folge kollidierte der PKW mit der Schutzplanke.

Der Verursacher der Betriebsmittelspur ist derzeit nicht bekannt.
Dieser oder Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz am Rhein

Telefon: 02644 9430
Mail: pilinz@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren