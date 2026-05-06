Verkehrsunfallflucht nach Betriebsmittelverlust

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein PKW die L252 und geriet aufgrund einer großflächigen Betriebsmittelspur ins Schleudern. In der Folge kollidierte der PKW mit der Schutzplanke.



Der Verursacher der Betriebsmittelspur ist derzeit nicht bekannt.

Dieser oder Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz am Rhein



Telefon: 02644 9430

Mail: pilinz@polizei.rlp.de





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