Schöneberg
Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 08.08.2026 gegen 20:39 Uhr, befuhr ein E-Bike-Fahrer den Verbindungsweg zwischen Stürzelbach und Schöneberg.

Hier soll dem E-Bike-Fahrer auf Höhe eines dortigen Feldweges ein Fahrzeug entgegen gekommen sein, woraufhin dieser Abbremsen musste und in der Folge gestürzt ist.

Das unbekannte Fahrzeug habe danach die Fahrt fortgesetzt ohne sich um den gestürzten E-Bike-Fahrer zu kümmern. Dieser erlitt mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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