Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Hier soll dem E-Bike-Fahrer auf Höhe eines dortigen Feldweges ein Fahrzeug entgegen gekommen sein, woraufhin dieser Abbremsen musste und in der Folge gestürzt ist.



Das unbekannte Fahrzeug habe danach die Fahrt fortgesetzt ohne sich um den gestürzten E-Bike-Fahrer zu kümmern. Dieser erlitt mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

Tel. 02681-9460

Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de





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