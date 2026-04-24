Pleckhausen
Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 23.04.2026 gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Die Fahrradfahrerin befuhr einen Waldweg im Grenzbachtal aus Werlenbach kommend in Richtung Pleckhausen. Auf der Hälfte des Weges querte ein Pkw aus Richtung Horhausen/Willroth kommend den Weg der Fahrradfahrerin und touchierte beim Abbiegen in Richtung Pleckhausermühle das Hinterrad der Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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