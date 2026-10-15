Dieser wurde beim Überqueren der Fahrbahn an einer Querungshilfe durch einen dunklen SUV am Fuß erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer des dunklen SUV entfernte sich im Nachgang von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
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Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger
Dieser wurde beim Überqueren der Fahrbahn an einer Querungshilfe durch einen dunklen SUV am Fuß erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer des dunklen SUV entfernte sich im Nachgang von der Unfallörtlichkeit.