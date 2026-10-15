Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Am Vormittag des 13.10.2026 gegen 10:25 Uhr kam es im Industriegebiet Neuwied im Bereich der Blücherstraße/Stettiner Straße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fußgängers.

Dieser wurde beim Überqueren der Fahrbahn an einer Querungshilfe durch einen dunklen SUV am Fuß erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer des dunklen SUV entfernte sich im Nachgang von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.



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Polizeidirektion Neuwied/Rhein



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