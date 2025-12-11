Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Am 11.12.25, gegen 15.30 Uhr kam es im Köttinger Weg/Ecke Röntgenstraße in 57537 Wissen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Personenkraftwagen.

Ein Auto (eventuell dunkler Daihatsu) touchierte den Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierdurch verletzt. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Durch andere Autofahrer wurde dem Fußgänger Erste Hilfe geleistet.



Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Wissen unter der Telefonnummer 02742 935 0 entgegen.



Die Ersthelfer werden ebenfalls gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell