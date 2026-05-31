Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

In der Nacht zum Sonntag, 31.05.2026 lief um 01.35 Uhr ein Fußgänger auf der L 267 von Bitzen nach Opperzau.

Im Kurvenbereich wurde der Fußgänger vermutlich von einem bisher unbekannten Fahrzeug erfasst und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt.



Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Wissen unter der Rufnummer 02742 9350 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





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