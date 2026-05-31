Im Kurvenbereich wurde der Fußgänger vermutlich von einem bisher unbekannten Fahrzeug erfasst und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt.
Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Wissen unter der Rufnummer 02742 9350 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
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Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden
Im Kurvenbereich wurde der Fußgänger vermutlich von einem bisher unbekannten Fahrzeug erfasst und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt.