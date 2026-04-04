Neuwied
Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der L 267 zwischen Bitzen und Forst
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Donnerstag, 02.04.26 um 21.20 Uhr ereignete sich zwischen Bitzen und Forst eine Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW kam aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem nachfolgenden Fahrzeug. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug weiter und in die Leitplanke. Die beiden Personen in dem nachfolgenden Fahrzeug wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher stieg aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß.
Der Schaden wird auf rund 25000EUR geschätzt.
Die Ermittlungen dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wissen unter der Rufnummer 02742 935 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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