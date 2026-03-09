Verkehrsunfallflucht - Katze überfahren

Der Unfallverursacher überfuhr eine Katze, welche sodann verendete. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Hyundai mit dem Teilkennzeichen NR-PI ... gehandelt haben.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
