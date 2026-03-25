Verkehrsunfallflucht in Waldbreitbach

Die Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum ihren PKW, einen weißen Seat, auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Geschädigte einen Schaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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