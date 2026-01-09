Verkehrsunfallflucht in Unkel





Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Der beschädigte Pkw stand in der Straße „Alter Kirschweg“ in Höhe der Hausnummer 5. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an der Beifahrerseite.



Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell