Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr vermutlich ein LKW die B256 von aus Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einer am Ortseingang Straßenhaus befindlichen Fußgängerampel und beschädigte diese. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell