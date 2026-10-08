Straßenhaus
Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Donnerstag, den 08.10.2026 gegen 13:10 Uhr fuhr ein gelber Lastwagen auf der Raiffeisenstraße (B256) aus Richtung Rengsdorf in Richtung Willroth.

In Höhe der Hausnummer 23 kollidierte der Lastwagen mit einem geparkten braunen Ford B-Max. Am Ford entstand Sachschaden am linken Spiegel. Der Lastwagen entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Lastwagen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Zu den Ereignissen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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