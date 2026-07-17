Der Schaden wurde mutmaßlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.
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57610 Altenkirchen
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Verkehrsunfallflucht in Sörth
Der Schaden wurde mutmaßlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.