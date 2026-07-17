Verkehrsunfallflucht in Sörth

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026 um 15:00 Uhr bis Freitag, 17.07.2026 um 08:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Ecke Hauptstraße/Ringstraße in Sörth eine Verkehrsunfallflucht, infolgedessen ein dortiger Grundstückszaun und eine Mauer beschädigt wurden.