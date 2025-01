Verkehrsunfallflucht in Seifen

Durch den Streckenwart des LBM wurde bereits am 30.12.2024 auf der L269 zwischen Döttesfeld und Seifen eine Beschädigung an einer Schutzplanke über 28 laufende Meter festgestellt.

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Unfallverursacher vermutlich mit seinem Pkw die L269 von Döttesfeld in Fahrtrichtung Seifen befuhr. Aus ungeklärter Ursache dürfte das Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert sein. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte starke Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise, die auf den Unfallverursacher schließen lassen, werden an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681 9460 erbeten.



