Verkehrsunfallflucht in Rüscheid

Im Zeitraum vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 ereignete sich auf der L258 in der Ortslage Rüscheid eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Bereich der dortigen Bushaltestelle mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses erheblich. Bislang liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise zu dem Verursacher vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



