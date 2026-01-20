Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Bereich der dortigen Bushaltestelle mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses erheblich. Bislang liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise zu dem Verursacher vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Rüscheid
