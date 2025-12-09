Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf

Der Fahrer eines dunkelgrünen LKW mit Bagger beschädigte aufgrund der dortigen Straßenenge eine Grundstückseinfahrt. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte allerdings nach Zeugenaussagen zur Unfallstelle zurück und richtete die Einfahrt soweit es möglich war wieder her. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Geschädigte nicht zu Hause. Die Daten der Unfallverursachers stehen zur Zeit nicht fest.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden



