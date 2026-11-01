Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf - Zeugen gesucht

Am 31.10.2026 kam es gegen 18:15 Uhr in Rengsdorf in der Straße Eifelblick zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei kollidierten die beiden linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge miteinander. Einer der Beteiligten, ein brauner Pritschenwagen der Marke Ford, setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu dem in Rede stehenden Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0





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