Hierbei kollidierten die beiden linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge miteinander. Einer der Beteiligten, ein brauner Pritschenwagen der Marke Ford, setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu dem in Rede stehenden Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf - Zeugen gesucht
Hierbei kollidierten die beiden linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge miteinander. Einer der Beteiligten, ein brauner Pritschenwagen der Marke Ford, setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort.