Der Unfallverursacher kollidiert mit dem ordnungsgemäß geparkten Transporter und flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern aktuell noch an.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Oberhonnefeld-Gierend
