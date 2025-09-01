Vermutlich touchierte ein von der L265 kommendes und in Fahrtrichtung Roßbach fahrendes Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Mercedes. An dem Fahrzeug entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Oberdreis
Vermutlich touchierte ein von der L265 kommendes und in Fahrtrichtung Roßbach fahrendes Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Mercedes. An dem Fahrzeug entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.