Verkehrsunfallflucht in Oberdreis

Am 31.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 20:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Deussenstraße in Oberdreis.

Vermutlich touchierte ein von der L265 kommendes und in Fahrtrichtung Roßbach fahrendes Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Mercedes. An dem Fahrzeug entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden. Potentielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.



