Verkehrsunfallflucht in Oberbieber - Zeugensuche!

In der Zeit zwischen Sonntag, 26.04.2026, 20.00 Uhr, und Montag, 27.04.2026, 17.30 Uhr, wurde in Neuwied ST Oberbieber ein im Neuwiesenweg geparkter grauer Mercedes beschädigt.

Vermutlich ist der Unfallverursacher beim Ausparken oder Wenden gegen die Fahrertür gestoßen, anschließend hat der Unfallverursacher sich entfernt. Möglicherweise handelt es sich um ein helles Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0





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