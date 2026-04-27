Vermutlich ist der Unfallverursacher beim Ausparken oder Wenden gegen die Fahrertür gestoßen, anschließend hat der Unfallverursacher sich entfernt. Möglicherweise handelt es sich um ein helles Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.
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Verkehrsunfallflucht in Oberbieber - Zeugensuche!
Vermutlich ist der Unfallverursacher beim Ausparken oder Wenden gegen die Fahrertür gestoßen, anschließend hat der Unfallverursacher sich entfernt. Möglicherweise handelt es sich um ein helles Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.