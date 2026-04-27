Neuwied
Verkehrsunfallflucht in Oberbieber - Zeugensuche!
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Zeit zwischen Sonntag, 26.04.2026, 20.00 Uhr, und Montag, 27.04.2026, 17.30 Uhr, wurde in Neuwied ST Oberbieber ein im Neuwiesenweg geparkter grauer Mercedes beschädigt.

Vermutlich ist der Unfallverursacher beim Ausparken oder Wenden gegen die Fahrertür gestoßen, anschließend hat der Unfallverursacher sich entfernt. Möglicherweise handelt es sich um ein helles Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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