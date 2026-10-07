Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied OT Neschen

Am Abend des 06.10.2026 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Mühlenpfad in Neustadt/Wied OT Neschen.



Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge kollidierten mit dem jeweils linken Außenspiegel.

Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich anschließend mit einem silbernen Kleinwagen mit dem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Kreis Neuwied unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem in Rede stehenden Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0





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