Verkehrsunfallflucht in Melsbach

In der Zeit von Samstag den 18.10.2025 ca. 20 Uhr, bis Sonntag den 19.10.2025, ca. 08:30 Uhr, ereignete sich in der Kreuzkirchstraße in 56581 Melsbach ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte Höhe der Hausnummer 22 mit einem geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der geparkte PKW wurde hierbei erheblich beschädigt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell