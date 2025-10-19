Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte Höhe der Hausnummer 22 mit einem geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der geparkte PKW wurde hierbei erheblich beschädigt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Melsbach
