Waldbreitbach/Heimbach-Weis
Verkehrsunfallflucht in Heimbach-Weis oder Waldbreitbach
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 15.07.2026 um ca. 12:00 Uhr parkte der Geschädigte mit seinem PKW, einem schwarzen Volvo mit Neuwieder Kennzeichen, in der Bachstraße in Heimbach-Weis.

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Gegen 12:45 Uhr wurde das Fahrzeug nach Waldbreitbach in die Neuwieder Straße bewegt und dort auf Höhe der Hausnummer 47 abgestellt. Als der Geschädigte um ca. 14:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linksseitigen Fahrzeugfront fest. An welcher der beiden Örtlichkeiten der Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel. 02634-9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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