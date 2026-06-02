Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Der beschädigte PKW, ein weißer Seat, stand in dieser Zeit zunächst auf dem Lidl-Parkplatz in der Königsberger Straße und in der Folge noch kurz an der Bel-Oil-Tankstelle in der Neuwieder Straße. Danach bemerkte die Fahrerin erst den Schaden an ihrem Fahrzeug. Dieser befindet sich an der Fahrzeugfront. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen aktuell nicht vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de; zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus



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