Dierdorf
Verkehrsunfallflucht in Dierdorf
Symbolbild
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dpa

In der Zeit vom 27.04.26, 20:00 Uhr bis zum 28.04.26, 08:00 Uhr wurde ein in der Brückenstraße in Dierdorf geparkter Pkw Mercedes-Benz A-Klasse in Silber an der Fahrzeugfront beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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