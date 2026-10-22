Verkehrsunfallflucht in Dierdorf - Polizei sucht Zeugen



Nach den Angaben des PKW Fahrers fuhr ein E-Scooter zwischen den dortigen Parklücken vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei übersah der E-Scooter-Fahrer den Pkw des Geschädigten und kollidierte mit dessen Fahrzeugfront.

Der Pkw-Fahrer erkundigte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß nach dem Zustand des E-Scooter-Fahrers. Dieser stand jedoch wieder auf, stellte seinen E-Scooter auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ob der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des bislang unbekannten E-Scooter-Fahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Telefon: 02634/952-0

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