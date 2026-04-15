Verkehrsunfallflucht in der Gustav-Stresemann-Straße in Neuwied



Hier befuhr ein weißer BMW die Gustav-Stresemann-Straße, als ein dunkelgrauer SUV aus der Junkerstraße nach rechts in dieselbe Straße abbog. Dieser dunkelgraue SUV bemerkte den weißen BMW wohl nicht. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der weiße BMW aus und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der dunkelgraue SUV entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Neuwied bittet um etwaige Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02631 /878-0 oder per Mail unter pineuwied@polizei.rlp.de



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