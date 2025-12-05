Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Rech-Straße

Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug wurde durch ein vorbeifahrendes, unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich für den Verkehrsunfall zu verantworten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden der linke Außenspiegel sowie der Kotflügel und die Alufelge des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug konnten weiße Lackabriebe festgestellt werden, weshalb es sich beim flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug handeln könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden.



