Verkehrsunfallflucht in der Dierdorfer Straße



Hierbei wurde der PKW durch ein anderes Fahrzeug erheblich im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878100 zu melden.



