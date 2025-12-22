Verkehrsunfallflucht in Breitscheid

Am 19.12.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der L256 zwischen den Ortslagen Breitscheid und Fernthal zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die L256 aus Fahrtrichtung Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Fernthal. In Höhe der Grube Ferdinand kollidierte die Geschädigte mit einem entgegenkommenden PKW. Es entstand Sachschaden. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



