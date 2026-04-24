53567 Asbach
Verkehrsunfallflucht in Asbach
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am 23.04.2026 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr wurde ein in der Grabenstraße in Asbach geparkter Pkw Seat Ibiza in weiß am vorderen linken Kotflügel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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