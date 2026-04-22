Asbach
Verkehrsunfallflucht in Asbach
Symbolbild
dpa

Am 21.04.2026 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein VW Passat in schwarz, welcher zunächst in der Hospitalstraße und anschließend auf dem Parkplatz des Kamillus Klinikums geparkt war, an der Fahrzeugfront beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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