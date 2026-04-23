Verkehrsunfallflucht in Anhausen

56584 Anhausen (ots) - Am 22.04.2026 in der Zeit von 06:50 Uhr bis 17:12 Uhr wurde ein schwarzer Pick-Up, welcher in der Fichtenstraße in Anhausen geparkt war, am hinteren linken Kotflügel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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