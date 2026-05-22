Am Montag, 21.05.2026 kam es in der Zeit von 07.30 - 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in 57537 Wissen, Pirzenthaler Straße (Schulparkplatz).

Ein unbekannter Autofahrer stieß mit seinem PKW gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW, VW. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle.



Hinweise nimmt die Polizeiwache in Wissen unter der Telefonnummer 02742 9350 entgegen.



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Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





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